婚禮主持人艾爾莎在外形象光鮮亮麗、溫柔自信，被許多新人封為完美婚禮主持人，她還開班授課傳授溝通表達和婚禮主持技巧，其學員花花卻出面投訴，指艾爾莎擅長PUA（渣男心理操控術）技巧，在課堂上常罵她「賤人、垃圾、臭婊子」以貶低其自信，去年底更逼花花寫下1578條罪刑，並以每條3500元計算，勒索552萬元，花花因此被逼到債台高築。

據了解，花花去年2月開始跟著艾爾莎學習婚禮主持技巧，艾爾莎則以人生導師自居，灌輸「只有我能讓你成為更好的自己」、「跟著我讓你飛」等觀念，花花對此深信不疑，每天花費6到12小時上課外，艾爾莎還會以「說我壞話」、「不負責任」等理由要求花花支付「禮物金」，花花為避免「老師」生氣只能照單全收。

艾爾莎開班授課傳授溝通表達和婚禮主持技巧，如今被控把學員當肥羊狠宰，用各種不合理的理由要求學員支付禮物金。（圖／周志龍攝）

花花的忍讓使艾爾莎更加變本加厲，去年12月23日到25日，艾爾莎在課堂上持續找花花麻煩，怪她態度不佳、不負責任、扮小白兔裝可憐，在3天內逼迫花花寫下自己的1578條罪狀，花花在長期的精神霸凌下身心俱疲，這才決定錄音以求自保。

「一定要用這種姿態活是不是？一定要把自己活得跟垃圾和狗屎一樣是不是？」根據花花提供的錄音檔，艾爾莎在課堂上的言行與其營造的「溫柔大姊姊」形象大相逕庭，她稍不順心就對學員大吼大叫，而她明明收取每小時1500元的鐘點費，卻指責花花讓她「不能吃、不能睡，把我身體累垮你很爽」，各種三字經和汙言穢語更是不絕於耳。

「故意的是不是啊，臭婊子！」在錄音檔中，艾爾莎對待學員的態度彷彿殺父仇人，她以各種最難聽的話語將花花的自尊踩到腳底，不斷責罵花花「超級爛、超級賤」，花花則害怕反抗或辯解會讓自己被罵得更慘，只能唯唯諾諾的不斷道歉，在2小時的音檔中至少說了上千次「對不起」，卑微態度讓人無比心疼。

艾爾莎逼迫花花寫下1578條罪狀，每條則處以3500元罰金，總金額達552萬元，要求她在12月30日前完成匯款，遲繳的話則要付每周10萬元的罰金，還採取每周加倍計算制，花花直到債臺高築才如夢初醒，如今決定向艾爾莎提出恐嚇取財、詐欺和不當得利等告訴以討回公道。

花花在艾爾莎的PUA操控下身心俱疲，除欠下大筆債務，還尋求精神諮商幫助。（圖／讀者提供，CTWANT合成）

花花的委託律師吳益群表示，除了常見的刀槍威脅外，法律上的恐嚇也包括壓制思想自由，而根據錄音檔，對造不斷貶低花花，攻擊她是狗屎和垃圾等，還要求她無法達到自己的要求就付錢，而花花在她的壓迫下已無法自由思考，且被告會捏造各種莫須有的理由要求花花付款，種種行為都已涉及恐嚇取財和詐欺罪嫌，目前全案已在偵辦中。

由於艾爾莎目前旅居加拿大，記者試圖透過臉書訊息和LINE詢問其回應，但其團隊對臉書訊息已讀不回，至截稿前未獲其回應。

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