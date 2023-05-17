婚禮主持人艾爾莎的學員花花（化名），控訴昔日「人生導師」向她索取高昂學費和禮物費，她去年支付超過800萬仍無法脫身，指控艾爾莎對她實施「PUA」（渣男心理操控術）並進行精神霸凌，精神科醫師楊聰財則提醒，倘若遇上此類控制手段，一般民眾應要學會相信自己，「覺得不舒服就是不舒服」，並尋求適當援助以避免受害。

據了解，「PUA」全文為「Pick upArtist」的簡稱，中文直翻「搭訕藝術家」，是一套由美國夜店文化發展出的理論，專門教男生如何攻略女性，近年則被衍生成教導社交技巧較差的男性如何接近並搭訕女性，更進一步被解讀成心靈操控的手段。

艾爾莎是許多新人眼中的神級婚禮主持，私底下卻以「臭婊子」、「垃圾」等惡毒言語咒罵學員。（圖／翻攝艾式團隊婚禮主持-艾爾莎自媒體自信養成術臉書）

楊聰財提到，PUA的第一步往往是用柔軟態度建立關係，而PUA的操控者常是自戀性人格，他們會往往會塑造自己的吸引力，用社會成功形象增加自己在被操控者心目中的價值，且態度往往若即若離、時冷時熱，激起被操控者的好奇心，操控者同時也會展現控制慾，讓對方與周遭人產生孤立，接著便會用貶低和批評的言論削弱對方的自尊心，一步一步使對方落入自己的陷阱中。

楊聰財表示，倘若察覺自己被「PUA」，第一步可以直接拒絕，堅定表達「不」，守住界線，此外也要保持冷靜，操控者往往會用各種技巧增加被操控者的壓力和困擾，應當相信自己的感覺，「覺得不舒服就是不舒服」，不要被對方牽著鼻子走。

楊聰財也強調，使用「PUA」的人往往會試圖與被操控者辯論，好讓雙方能交談更久的時間，因此千萬不要進入辯論模式，應當堅決表明立場後就離開，倘若真的不慎「中招」，則應積極尋求資源，得到親友、同事或專業人員的協助，也應適當尋求法律協助，對不適當行為更該零容忍，將保護自己放在第一位考慮。

由於艾爾莎目前旅居加拿大，記者試圖透過臉書訊息和LINE詢問其回應，但其團隊對臉書訊息已讀不回，至截稿前未獲其回應。

精神科醫師楊聰財提醒，遇上PUA要相信自己的感覺，並尋求適當援助以避免受害。（圖／翻攝畫面）

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