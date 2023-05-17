多雲時晴的天氣型態即將改變，明起鋒面接近，整個西部地區都不穩定，局部山區午後易有對流發展。兩波鋒面陸續通過，僅周末前後有空檔，未來一周「大雨不定時、不定點炸裂」，應留意天氣即時訊息。

今持續暖熱，全台高溫均逾30度，早晚偏涼，各地氣溫：北部21至33度、中部21至34度、南部21至35度、東部19至33度。 氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，明起梅雨鋒面要來了。

最新模式模擬，梅雨季的第3、第4波「移動性」鋒面未來一周影響台灣，吳德榮指出，其結構不強、待的時間也不長，但已足以改變大氣環境，就算是兩波鋒面的空檔期間，天氣仍不穩定。

西南沿海一帶，以及山區中午過後都有對流發展機率，並擴展至其他地區。吳提醒，無論是鋒面附近，或因大氣不穩定而被激發的對流，皆屬中、小尺度變化，「可提前預警時間較短」。

另鋒面接近，東南部受氣流過山沉降影響，明有焚風發生機率。周末鋒面東移，降雨稍歇，下周一（22日）再一波，西半部有短暫陣雨，不排除較大雨勢。