疾病管制署昨（16）日公布本土流感新增2死，其中一人為5歲男童，發病到死亡只有3天，也是近3年來首例兒童流感死亡個案；對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學疾呼，「強烈建議兒童接種流感疫苗」。

疾管署指出，上周新增14例流感併發重症病例、2死；死亡個案有一例年僅5歲的男童，一開始出現發燒、流鼻水症狀，2天後活動力下降、嘔吐、腹瀉，確診感染A型流感，後來意識改變、步態不穩，送急診確認感染流感併發腦炎，住院隔天心跳停止，急救無效過世，發病到死亡僅3天。

謝宗學在臉書發文指出，回顧過去十幾年在兒童急診的經驗，只要兒童罹患流感後併發急性腦炎，「目前我遇到的病例沒有存活過」；因此流感併發急性腦炎是他認為流感眾多併發症當中，最具致命威脅的併發症。

新冠肺炎疫情逐漸遠去，流感疫情卻還在升溫，謝宗學強烈建議兒童接種流感疫苗，他直言，「流感病毒造成的急性腦炎只能預防，目前沒有十分有效的治療方式。」

謝宗學表示，台灣上一次出現流感奪走兒童性命是2020年的案例，今年是解封後償還免疫負債的第一年，開始出現第一例因為流感重症過世的孩子，若流感疫情持續升溫，流感併發症也會隨之增加，兒童的健康將面臨很大的挑戰，不可不慎。