物價飆漲，民眾荷包縮水有感，一名台大女網友表示，就讀北一女的妹妹和她分享在學校自助餐買的午餐，妹妹只夾了幾片高麗菜、3塊滷豆干、少許蒸蛋和1片份量不大的蒲燒鯛魚，竟要價76元，讓原PO不敢置信說「還沒有白飯」，上網PO文問價格是否合理，貼文隨即引發網友熱議。

原PO前天（15日）於論壇《Dcard》指出，妹妹是北一女的學生，下課回家跟她分享學校的午餐，並要她猜價錢。只見圓形不鏽鋼碗裡，僅有幾片高麗菜、3塊滷豆干、少許蒸蛋和1片份量不大的蒲燒鯛魚，沒有白米飯，她猜價格大約是50元。

沒想到妹妹竟說這樣要76元，讓原PO大傻眼，「我以前也是北一女的學生，畢業已5年，印象中學餐沒有這麼貴，現在物價真的漲這麼多嗎？大家覺得這價錢合理嗎？」

圖文曝光，網友也驚訝，「有飯合理，沒飯是真的不合理」、「貴啊！我在台科吃學餐頂多60多元，重點是有飯」、「這是盤子了」、「這樣真的爆貴」。當中有不少北一女畢業的校友指學餐都是秤重，蒸蛋重量又特別重，才會這麼貴，「校友路過，因為蒸蛋很重，所以會很貴」、「北一女畢業路過，其實真正貴的是蒸蛋，因為是秤重，蒸蛋超重，以前大部分人拿超級多才70元，有一次我朋友買超過100元，才發現是蒸蛋的問題。」

但也有北一女三年級的學生表示，「今年學餐自助餐都漲價，售價從原本的70元調整到77元，很多菜色都漲近1成。要吃飽的話推薦吃鍋燒麵、燴飯或炒飯，這些都是77元，若想吃自助餐的肉類可以問一下阿姨，都有固定價錢。」