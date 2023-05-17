台大醫院婦產科醫師施景中分享，半夜為一名心臟病胎兒接生，媽媽身高不到150公分，用力了4個小時都沒成功生產，一旁的護理師都下班了，卻還留在崗位，他詢問後才知道，他們想著都已經陪這位媽媽用力了很久，想親自參與寶寶生出來的過程，讓他心中一道暖流滑過，瞬間寶寶就被拉出來了。

施景中昨深夜在臉書上發文分享，半夜12點來幫忙接生，孕婦是一個身高不到150公分的嬌小媽媽，胎兒則患有心臟病，這位媽媽用力了4個小時都沒生下來，顯見真的非常難生，最後必須要用到「真空吸引」的方式來助產。

施景中表示，他當時回頭一看，發現竟然有3個護理師、3個住院醫師及1個不分科住院醫師（PGY）在陪他一起接生。他忍不住詢問護理師「你們都在這裡，那產房護理站不就放空了嗎？」對方聽了則回說「我們是小夜班的，剛剛其實可以下班了，只是留下來義務幫忙，大夜班的同仁已經到了。」

施景中說，護理師接著說，因為他們已經陪這位孕婦用力很久了，想要親自參與寶寶生出來的過程，讓他聽了很感動，一股暖流從心中湧出，瞬間寶寶就被拉出來了，哭聲很不錯，就是胎便濃了一點。