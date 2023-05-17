KKday指出，目前來台的海外旅客前5名為韓國、日本、港澳、新加坡、馬來西亞，熱門旅遊目的地依序為雙北、台中、高雄、台南。各國旅客的旅遊喜好也有所差異，其中韓國旅客最愛台味餐廳、日本旅客必訪九份、港澳旅客玩最遠，新加坡旅客則是消費力最高。

而熱銷商品種類前5名，則是交通接駁、一日遊／多日遊、台味美食、特色體驗、景點門票，台北101觀景台、故宮博物院則分別拿下人氣景點冠亞軍，九份、太魯閣、阿里山也是海外旅客來台必訪的景區。

KKday指出，目前海外旅客來台7成集中於都會區，3成以非都會區景點為主，如嘉義、花蓮、南投、墾丁等，其中花東旅遊特別受到韓國旅客青睞。雙北仍為海外旅客訪台最熱門旅遊地，第2～4名則依序為台中、高雄、台南，搭乘高鐵是最受歡迎的遊台方式。

進一步分析各城市的海外旅客客群，雙北前3名為韓國、日本、港澳，最愛台北101觀景台、按摩及美食體驗。台中前3名則是日本、泰國、韓國，以高美濕地半日遊、清境農場及日月潭一日遊，還有珍珠奶茶DIY手搖體驗最熱門。

而高雄前3名為韓國、日本、新加坡，以佛光山、旗津、瑞豐夜市一日遊行程最熱賣，其次則為「義大遊樂世界門票」、「高雄愛河愛之船船票」。台南前3名為日本、韓國、新加坡，赤崁樓、林百貨、花園夜市一日包車行程、台南十鼓仁糖文創園區、奇美博物館均受歡迎。

至於KKday全站的入境旅遊熱賣商品，以「交通接駁」的旅客需求量最高，包含台灣高鐵單程車票、台灣高鐵周遊券、機場接駁、租車等商品；「一日遊與多日遊」，則以北海岸的九份與金山、花蓮太魯閣、清境農場以及阿里山最具代表性。

而海外旅客最愛的「台味美食」，以小籠包聞名全球的「鼎泰豐」與創意川菜「KiKi餐廳」表現最為亮眼。此外，台灣有許多「特色體驗」也深受日韓旅客喜愛，以按摩、泡湯、糕餅DIY活動最熱銷。至於「景點門票」，則以台北101觀景台、故宮博物院最具人氣。

KKday觀察指出，各國旅客平均會於旅行前12～-16天購買旅遊相關商品，旅遊需求、喜好也有所差異。同時，自去年解封後至今，以環境生態、文化體驗、休閒度假為主的非都會區旅遊逐漸興起，外國旅客最常前往嘉義、花蓮、南投、墾丁。

看好疫後旅遊趨勢聚焦長天數、深度及自然體驗行程，KKday將藉由整合特色自組團、外語導遊、交通接駁與一日遊等商品，串連都會區及非都會區旅遊資源，並藉由KKday商城幫助更多在地旅遊商家建置電商品牌、導入多語系服務，一同開拓跨境旅遊商機。