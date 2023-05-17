中華電(2412)董事長郭水義表示，中華電對於加強偏鄉及山林地區行動電話建設，提供偏鄉居民及山友便捷的行動通訊服務與新興服務所需之環境，一向不遺餘力。過去一年中華電信持續加量、加速建設5G基地台，運用全台4G/5G最大頻寬資源，全面提升行動網路速度與服務品質，至111年底5G已涵蓋全國22縣市，並率先實現全國368鄉鎮區皆有5G涵蓋目標，後續將配合政府政策，從都會到偏鄉再至山林地區，持續擴大全台5G通信涵蓋。為協助政府加速偏鄉地區數位服務建設、降低城鄉數位服務落差及健全數位發展之政策目標，中華電信持續積極改善偏鄉及山林地區行動通訊信涵蓋。

台灣大(3045)5G開台即投入偏鄉5G建設，自4G時代即動員上萬名人力走入村落、離島及山林佈建網路基礎建設，並於各類步道設置可通訊告示牌逾千面，偏鄉人口涵蓋率超過97.8%，包含嘉明湖、司馬庫斯等知名景點也通訊順暢。軟體面，台灣大則運用核心職能，以「用科技擁抱愛」為主軸，發展數個偏鄉數位共融專案，包含5月8日連袂數位部共同於南投縣竹山鎮鯉魚國小參與「Coding Fun 偏鄉玩程式」營隊成果競賽，活動中導入5G MR沉浸式教學，啟發孩童學習動機，讓科技種子在偏鄉發芽。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大自2020年開始於全台佈建5G網路，至2022年底已在超過95%的行政區，全面提供4G/5G雙連接(Dual Connectivity)行動寬頻服務。在數位部與NCC的支持下，台灣大更積極前進偏鄉、離島地區，並走入山林，至2022年底，台灣大全台偏遠地區人口涵蓋率已超過97.8%，台灣大也進一步規劃於113年底前在偏鄉建設超過900座5G基地台，從硬體設備為偏鄉數位平權打好根基，作為實現數位包容與數位平權的重要第一步。

遠傳長期深耕偏鄉數位建設，在數位發展部、國家通訊傳播委員會指導，與行政院農業委員會林務局的協助下，深入台灣百岳及登山熱門步道。自2015年起更啟動「加山計劃」，至今八年有成，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，以及雪管處、玉管處、自管處、新北市觀旅局等單位合作，動員破萬人次的工程人員前進全台偏遠山區，包含翠峰山屋、九九山莊、中霸山屋等熱門山屋，設立可通訊告示牌。未來遠傳將持續善盡企業社會責任，深耕偏鄉數位建設，打造優質的數位環境，致力成為政府山區救援行動、友善偏鄉民眾與山友的神隊友。