在台灣，特殊的手搖飲文化已成社會寫照，和24小時營業的超商一樣，質量俱全。且手搖飲品牌推陳出新，傳統珍珠奶茶以外，又有更多特色飲品加入戰局。臉書粉專「發票載具」統計，今年2月12日至5月12日的3個月期間，5大品牌熱賣商品出爐！

「發票載具」從發票資料庫撈出過去3個月資料，前兩名都是老字號品牌，50嵐、清心福全；三至五名也都是茶飲，充分顯示台灣人喜好。

第一名：50嵐 不用懷疑，門口排行榜的第一名就是了，「1號四季春珍波椰」（無糖去冰），大杯僅40元，簡直國民飲料。

第二名：清心福全 「優多綠茶」、「隱藏版珍珠蜂蜜鮮奶普洱」，是消費者的最愛；老司機還知道要加厚。

第三名：可不可 熱銷商品「熟成紅茶」，其次是「胭脂紅茶」，該品牌養出不少死忠紅茶控，對他們家的茶情有獨鍾。

第四名：麻古茶坊 主打新鮮水果，高單價且季節限定的「芝芝系列」是一大主力，不過最多人點的反而是和水果無關的「高山金萱茶」。

第五名：迷客夏 「焙香決明大麥」深受消費者喜愛，決明子的獨特香氣搭配麥茶，融合出豐富層次。