台北房價貴，不少人看中林口的發展性，跑來林口置產買房，在林口住10年的胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，看到現在林口繁華的樣子，回憶當年房價一坪才12萬元，心中萬分感慨，自己沒有投資的眼光，「還是專心當醫生好了」。

錢政弘日前在臉書發文，前幾天到林口電視台錄影，想起唸醫學系的時候，就是在林口長庚醫院見習和實習，之後也在林口長庚接受內科住院醫師的訓練。算起來有近10年的時間住在林口（桃園龜山）。

錢政弘表示，如今看到現在繁榮的林口，真的很不一樣，有捷運、三井Outlet、影城、公園和雄偉的電視台，不禁回憶起當年這裡房價一坪才12萬，不由得感慨「唉，我實在沒有投資的眼光，還是專心當醫生好了」。

《中視新聞》報導。房屋公司趨勢中心執行長張旭嵐4月時表示，目前林口每坪平均33.9萬元，但有機捷效應，加上許多產業與大型商場進駐，發展良好，是目前CP值最高的地區，也是上班族、小資族買房投資的不錯選擇。