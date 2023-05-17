Ryoma Nishikawa bangs a no-doubter off Trevor Bauer pic.twitter.com/nW3J0SDyZa — Yakyu Cosmopolitan (@yakyucosmo) May 16, 2023

沒有大聯盟球隊願意再給機會，賽揚獎強投包爾（Trevor Bauer）把天賦帶往日本職棒，加盟了央聯球隊橫濱DeNA灣星，但是卻無法找回過往身手，包爾本季先發登板3場比賽，自責分率逼近9.00。

包爾因為爆出性醜聞而遭大聯盟禁賽，2021年以來不曾現身賽場，道奇決定將他釋出，其他球隊也沒有接觸的意思，包爾只能飄洋過海來到日本討生活，在二軍調整一段時間後，終於在本月3日迎來日職初登板，面對廣島東洋鯉魚主投7局只失1分，飆出9張國王笑臉，率球隊以4比1力克對手，包爾拿下日職生涯首勝。

本季第2度先發交手傳統強權巨人，包爾一共挨了3轟狂掉7分，吞下本季首敗，昨（16日）再度出戰鯉魚，包爾還是無法及時調整到位，這次只投了2局，就被敲出多達8支安打，包含紅人前隊友秋山翔吾2支帶有打點安打，連續2戰丟掉7分。

包爾遭遇大爆炸的情形不是沒有，2019年面對國民，他曾單場失9分，至今仍是生涯最多，但從未連續2戰丟掉7分以上，本季包爾3場先發下來拿下1勝2負，15局當中送出18次三振，但也被擊出多達26支安打，自責分率來到8.40。

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