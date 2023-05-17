台南3歲余姓女童與媽媽8日手牽手走斑馬線過馬路，卻不幸遭杜姓孕婦駕車撞上，造成女童身亡、媽媽重傷住院，引發全台高度關注。案發至今第八天，女童的媽媽狀況逐漸好轉，已轉往普通病房，而女童的爸爸16日也在臉書寫下對女兒的思念之情，「第八天了，還是感受不到你來我的身邊...」，讓人相當鼻酸。

女童的爸爸在臉書發文喊話，「第八天了，爸爸還是感受不到你來我的身邊，你快來看爸爸好嗎？…但是這為你所做的一切，在8天前化為烏有，或許只有上天才知道，爸爸媽媽有多愛你。媽媽今天轉普通病房了，請你繼續保佑媽媽快好，讓他能盡快去看你…爸爸的眼睛，又撐不住了」。

回顧整起事故，本月8日台南市余姓母女走在北區成功路與忠義路口的斑馬線上時，遭到杜姓孕婦開車衝撞，3歲女童當場慘死，而母親則受重傷躺在加護病房，事發之後，不少民眾也在事故現場擺放鮮花、玩具悼念來不及長大的小生命。

而女童的父親1人一邊處理女兒後事，一邊照顧受傷妻子，直至12日，余父見受傷住院的妻子開刀順利，才告知妻子，女兒已過世的事實，時值母親節前夕，余妻在病床上崩潰哭泣「我要女兒回到身邊」，丈夫哽咽安慰妻子「我們要讓妹妹的犧牲有代價」，讓人心疼不已。