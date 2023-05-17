民進黨總統候選人兼黨主席賴清德，日前找來了競選總幹事、前屏東縣長潘孟安一起開吃播影片，但觀看次數低。對此，資深媒體人尹乃菁提到，年輕人對賴清德的影片一點興趣都沒有，她和國民黨台北市議員張斯綱異口同聲地指出，賴很「無趣」，前立委郭正亮也直言，賴的競選團隊實在有點弱。

尹乃菁昨（16）日在政論節目《少康戰情室》指出，政治人物吃播創流量的始祖是民眾黨主席柯文哲，他靠著認真吃便當，就吸引了許多觀眾，也帶來了一種「政治不虛矯」的感覺；然而，賴清德吃播中的所有東西都安排好了，且又也演不出類似柯的那種感覺。尹乃菁也提到，她問了很多辦公室年輕女同事對該影片的看法，她們直言，沒興趣看那兩個老男人在那邊吃。

同台的張斯綱表示，他在開吃播影片時一定會到餐廳去，並找很多人來，因這樣才會熱鬧、有趣，若是請幕僚買好東西，坐在辦公室背板前開吃播，會沒有臨場感。張斯綱直言，賴清德是一個很沒意思，也很無趣的人，國民黨碰到這種對手，真的應該要贏。

郭正亮則認為，賴清德的競選團隊實在有點弱，不像總統蔡英文能把網紅安排得恰到好處。他提到，多年前在幫前總統陳水扁競選時，曾安排陳去吃知名滷肉飯，當時甚至把滷肉飯店的老闆都找出來，和一行人一同用餐。