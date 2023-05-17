櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之112年第1季財務報告，上櫃有價證券應繼續停止交易計有2家，應調整交易方式計有6家，其中晶宇公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。

在新增為變更交易方法之上櫃有價證券方面，地心引力(3629)、康呈(6236)等2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法，福大(4402)因經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，故新增為變更交易方法；及成(3095)公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

在繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券部分，劍湖山(5701)公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

在繼續停止交易之上櫃有價證券方面，駿熠電(3642)公司前因未依規定期限公告111年第3季及111年度財務報告，已自111年11月17日起停止其有價證券在證券商營業處所買賣迄今，今因其未依規定期限公告申報112年第1季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

至於昇華(4806)公司前因未依規定期限公告111年度財務報告，已自112年4月10日起停止其有價證券在證券商營業處所買賣迄今，今因其未依規定期限公告申報112年第1季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。