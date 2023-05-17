國民黨中央預定在今（17）日中常會宣布，將徵召新北市長侯友宜為2024年總統參選人。另民眾黨主席柯文哲也在近日曝光他跟郭台銘私下談話的秘辛。據了解，現在挺韓團體、挺郭派代表彰化縣議長謝典林也都已經釋出，會支持黨中央徵召人選的態度。

柯文哲昨（16）日在節目《POP大國民》表示，鴻海董事長郭台銘曾提過，若沒有成功就要支持侯友宜，都把話堵死了，說要跟自己談合作，「我那時就在想，這好像已經跟我一點關係都沒有。」

柯文哲近日陸續披露日前與郭會面的內情。柯指，郭台銘10日晚間跟他夜會，兩人在不到30分鐘的會面裡沒有談到實質合作，但郭台銘自認有8成的信心會被徵召，此舉讓柯忍不住問到，「你確定嗎？」

柯文哲還透露，2019年郭台銘要參選總統曾經諮詢過他，但自己當時是台北市長，手邊還有很多事情沒解決，還存在台北流行音樂中心、台北表演藝術中心與大巨蛋等問題，於是就跟郭說，「你要選我支持你」，但最後郭就「不見了」，之後也不了了之。

另據《自由時報》今（17）日報導，和前高雄市長韓國瑜較親密的團體，昨已表態將成為支持黨中央的「啦啦隊」。至於今天是朱、侯、郭一起拉手、還是只有朱立倫、侯友宜二人，該報導引述「黨內人士」說法，郭台銘未受徵召，應該也不會翻臉，因為郭先前就說過會支持黨的決定並且一起團結，都說過好幾次了。

另《中國時報》今早報導也提到，聯電榮譽副董事長宣明智昨晚原打算作東召開挺郭餐敘，但臨時取消；挺郭派代表彰化縣議長謝典林稱，若黨中央徵召的人是侯友宜，「我們也會全力支持」。