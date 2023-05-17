聯寶耕耘通訊及電源磁性元件領域達35年，旗下產品涵蓋PoE電源類變壓器、LAN類網路變壓器、DSL類通訊變壓器、共模濾波器及電感等磁性元件，2023年第1季合併營收為1.45億元，年增2.44%，單季合併毛利率為35.41%，營業淨利率為11.55%，受惠公司持續深化PoE電源類變壓器銷售、切入無線充電模組新領域、精進生產產能優化等三箭齊發業務策略效益展現，在整體產品銷售組合優化，同時嚴格執行營運成本、費用良好管控，加上美元兌台幣升值等因素下，稅後盈餘1287萬元，年增5.01%，每股盈餘0.46元，年增4.55%，為公發以來歷年同期新高。

聯寶旗下PoE電源類變壓器產品隨著全球市場應用滲透率提升，帶動第1季PoE產品營收比重提升至52.41%，為打造公司新一成長動能，去年第4季起積極布局無線充電模組領域有成，3月亦進一步於東莞廠完善建置無線充電模組產線並進入量產階段，整體訂單出貨表現隨著客戶需求同步持續攀升，今年第一季無線充電模組產品銷售明顯季增83.58%，占整體營收比重達10.85%。

譚偉傑表示，今年對電子業不算是好年，不過受惠於無線充電模組出貨放量，以及歐美電信品牌客戶去中化，訂單移轉，預期下半年相關產品訂單將回升，上下半年營收可望4:6，審慎樂觀看待今年營運。

聯寶仍密切留意全球通膨、地緣政治、終端網通庫存去化等影響，秉持產品研發垂直整合模組化發展，以及開發無線充電、車用等新領域業務擴張等兩大業務主軸，且觀察目前主要客戶持續拓展Wi-Fi 6/6E與Wi-Fi 7無線設備、Cable產品、5G FWA固網無線接取設備等的滲透率提升，公司亦持續佈局車用磁性元件領域以提升未來拓展市場業務競爭力。