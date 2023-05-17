美國商務部公布4月整體零售銷售額月增0.4%，不如市場預期的月增0.8%。3月數據由初值月減1.0%修正成為月減0.7%。4月核心零售額（排除汽車、汽油、建材和飲食服務）月增0.4%，較3月的月減0.5%反彈，並符合市場預期，

雖然市場目前仍然押注年底前降息，但多位聯準會官員最近的發言顯示他們還未準備好很快降息。

周二收盤，道瓊指數跌336.46點或1.01%，收33,012.14點。標普500指數跌26.38點或0.64%，收4,109.90點。那斯達克指數跌22.16點或0.18%，收12,343.05點。費城半導體指數跌3.94點或0.13%，收3,048.71點。

標普500指數11大類股僅通訊服務類股（漲0.59%）、科技股（漲0.16%）收高。房地產股跌2.61%，跌幅最大；其次為能源股跌2.54%。

重量級科技股普遍上漲，微軟漲0.74%，亞馬遜漲1.98%，Alphabet漲2.57%。

紐約證交所下跌與上漲股數比為4.05：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.28：1。

標普500指數有12檔創下52周新高、13檔創新低。那斯達克指數有47檔創新高、188檔創新低。

美國交易所成交量總計為93.6億股，過去20日均量為105.8億股。