台灣從南到北知名知名觀光景點以及故宮博物院、國家圖書館等，連日來連續遭受電子郵件恐嚇「要放置遙控炸彈引爆」，造成警方疲於奔命，但是警方分析信件內容以及追查IP位置，發現全是化名「唐澤貴洋」的陸籍張姓學生所為，2年多年，張男已恐嚇超過百餘次，也曾多次假冒政府官員的名字寄送恐嚇信，企圖製造話題。

國立台灣圖書館昨(16日)收到恐嚇電子郵件，表示要放置6枚遙控炸彈。昨天下午，屏東海生館又接獲同樣恐嚇信，內容為館內已安裝4枚遙控炸彈，將在同日17時引爆。

同樣的，國立故宮博物院觀眾意見信箱在5月7日接獲恐嚇信，內容指在故宮北部院區某處已安裝3顆遙控炸彈，南部院區則安裝2顆遙控炸彈；陽明山國家公園則是在接獲安裝7顆遙控炸彈在10日下午5點引爆，連東部的太魯閣國家公園也同樣遭恐嚇，表示要裝8枚遙控炸彈，並在下午3時引爆。

警方查出，這些連續寄發恐嚇信的郵件，與5月7日恐嚇故宮的為同一人，清查IP位址皆在境外。警方根據行為模式初判，確認又是張姓男子利用他人的名字寄送恐嚇信，像是承辦案件的員警，或是在網路留言上回應的警方承辦人，張男事後就會以承辦員警名字發出恐嚇信。

根據清查，張男兩年多來，利用匿名寄出的恐嚇信多達上百封，對台灣社會確實造成不安，但他人在境外，警方也無可奈何。