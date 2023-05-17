小編今（17）日精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮、陽明航運雙雄即將召開股東會，從年報資料顯示，新加坡主權基金首度入列長榮第10大股東；新加坡政府色彩的先進星光先進總合國際股票指數及挪威政府主權基金也同步加碼陽明。特別是台股傳奇人物「航海王」張濬安，靠著投資海運股身家暴漲，躍居長榮第8大股東。

【1】2主權基金 加碼海運雙雄

長榮30日將召開股東會，將通過每股配發70元現金股息等議案。從年報公布前10大股東資料，有新加坡主權基金及張濬安等新面孔。其中新加坡主權基金是長榮創立以來首次有主權基金握有龐大股權，目前持有16,359張、持股0.77％，名列第10大股東。

此外，主權基金也青睞貨櫃海運二哥陽明，其中先進星光先進總合國際股票指數增加7,650張，目前持有22,851張、達0.65％，為第7大股東。

【2】巴菲特出清台積 四巨擘搶接

股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）今年首季已出清手頭剩餘的台積電股份。儘管如此，許多投資巨擘依然大舉敲進台積電，麥格理（Macquarie）、富達（Fidelity）、老虎全球（Tiger Global）與Coatue管理公司成為上季台積電ADR（美股存託憑證）最大買家。

【3】市場估兩派董事席次8：7 新光金改選後 恐成植物人

新光金經營權之爭開打，公司派及改革派各自徵求委託書，市場推估最可能的結果是15席董事中，一方取得八席、另一方七席，僅過半卻未能過2/3，未來公司重大事項將難以過關，新光金董事林伯翰說：「金管會再不預防，未來新光金恐成植物人。」

【4】房貸補貼3萬元 6／1開放申請

內政部營建署16日宣布「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」6月1日上午9時起開放線上申請。內政部長林右昌表示，符合資格並在6月初完成申請的民眾，最快7月就能領到3萬元定額補貼。

【5】美違約大限將到 拜登重啟談判

美國總統拜登16日與涵蓋眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在內的四名國會領袖會面，再度就提高債務上限進行第二回談判。儘管拜登對於這次談判結果表示樂觀，但麥卡錫卻直言雙方距離達成共識依然為時過早。此外，財長葉倫也警告，美國政府最快6月1日就會耗盡可用現金，疾呼兩黨談判能盡快達成協議。