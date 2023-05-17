藝人王思佳近來捲入假包風波，收藏的愛馬仕包被質疑是假貨，雖然送去檢驗仍未能平息質疑聲浪，開直播更是哭到說不出話，從事精品代購業的YouTuber「蹦闆」看完王思佳的直播影片後，質疑不僅沒有「代購」存在，更發現她滿口謊言。

王思佳為了平息質疑聲浪，把2022年的包送去檢驗，不過卻被眼尖網友抓包，在她2021年拍影片時，該包包就出現在畫面裡，因此被質疑在說謊，YouTuber「蹦闆」表示精品業常見到「時空落差商品」，像是為什麼精品官網不喜歡貼照片或照片與實品會有落差，在於仿冒品更新速度相當快，接著指出王思佳的米白色迷你凱莉包是2022年才問世，但2021年就先拿到，強調「絕對不會有這種事情發生」，除非她是愛馬仕內部的高層，否則不可能提早拿到包，因此認為她拿到的包的確是「假貨」，不過還得再去查證。

蹦闆表示王思佳今天出問題，首先要出面澄清的應該是她委託的「代購」店家，所有責任該有對方一肩扛下，畢竟王思佳僅是消費者，沒必要承擔這一切，不過看完她的直播影片後，覺得內容滿是謊言，質疑這位代購可能是她很好的朋友，另外一個可能就是沒有代購存在，若隨便講出一家代購，對方可能就會被她毀了。

至於王思佳為何找第三方鑑定機構驗包，而不是直接送愛馬仕官方驗包，蹦闆指出專櫃審核較嚴格，但以王思佳的知名度雖不會被拒絕，但不送的原因可能是這個包並不是自己的，不然就是她也不清楚包的真偽，不敢貿然送去，蹦闆指出最讓不滿的就是王思佳是公眾人物，卻用懂得精品的形象去牟利，加上擁有「話語權」，導致這次風波後，會讓外界把代購跟假貨畫上等號，接著怒嗆：「王思佳如果妳真的是跟代購買，麻煩就直接講出是哪家代購，妳這樣會影響很多人」。