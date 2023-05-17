投信法人表示，隨著庫存去化壓力可望逐季緩解，科技發展趨勢未歇，光是AI市場至2026年預估規模將達9000億美元，在算力需求將引爆之下，台灣半導體可望最為受惠，且根據過往經驗，半導體股價亦先行於景氣反彈，現階段逢回整理之際，不失為進場布局的好契機，再者，台灣半導體企業除了競爭力強勁外，近10年股利正成長總年數為9年，可說是年年增長，在所有產業中表現最佳，且其中又不乏大方配息的公司，建議投資人不妨透過同時訴求產業成長潛力與精選高息個股之半導體收益ETF來佈局，一次掌握息利雙收投資機會。

群益台灣半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，全球科技趨勢發展仰賴半導體產業，包括今年以來掀起熱潮的ChatGPT與AI相關題材，令高速運算的需求上升，而高階晶片的品質優劣更是商品和服務成敗的關鍵，台灣半導體在IC設計、先進製程、封測等都居全球領先地位，勢必成為市場投資關注焦點，產業發展與股價成長性持續看好，是長期投資上必備的重要板塊。

謝明志進一步指出，台灣半導體不僅技術研發實力與獲利能力皆優異，當中更不乏願意大方配息與股東分享的優質公司，且進一步觀察近10年台灣各產業股利發放情形，半導體產業配發的股利10年之間有9年達正成長，甚至優於過往存股族熱愛的金融保險、鋼鐵等族群，顯示投資台灣優質半導體企業能助投資人兼顧資本利得與存股收益兩大投資需求。