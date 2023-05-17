不少中南部人北漂求職，一名網友則認為北部壓力大、天氣差，好奇「搬到南部是什麼感覺？」引起許多討論，有網友直呼「南部除了很熱，其他屌打」、「北部只是在生存，南部才有生活的感覺。」

一名網友在批踢踢發文表示，有時候受不了北部的天氣和壓力時，就很想搬去南部，他好奇問「不知道住南部是什麼樣的體感，很無聊、東西好吃、交通更隨性？」

這篇發文引起許多討論，住過南部的網友直言「除了很熱，其他屌打」、「重視吃跟天氣，絕對要回南部，心情每天都很好」、「步調慢很多」、「我天母人搬到台南、高雄，習慣後覺得南部比較好，過敏也好很多，台南、高雄精華區，我覺得可以屌打天母以外的所有北部地區。」

不過也有人認為南部沒有比較好，「太熱了、空氣爛」、「南部空汙非常嚴重，光是這點就該回北部了」、「交通超可怕」；另外薪資也是不少人在意的關鍵，「薪水敢開2開頭的震驚感」、「基本工資一堆嚇死」。