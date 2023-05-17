陳泓睿提醒投資人，此時可以調整心態無需再悲觀，在官方利率5%上下的前提下，除非美國經濟出現大規模衰退使S&0500指數的企業獲利下滑20%以上，否則美股回檔破底的機會不大，反可以利用股市低檔震盪進場布局，從今年以來大型科技股一掃去年的頹勢表現亮麗來看，選股方向要把握類股輪動的邏輯，以今年以來築底還未大幅反彈的標的，如:消費、健康護理、公用事業等類股為優先，等待下半年通膨快速下滑FED微調貨幣政策所引動的波段行情。至於3月以來受到SVB倒閉影響而大幅回檔的金融類股，近期股價雖然跌深了卻再次下殺破底，投資人該選擇的就不是現在低接，而應該等待金融類股築底再行進場。

陳泓睿表示，包威爾的談話展現對未來利率決策的開放性視經濟數據而定，「今年之內FED不打算降息」是根據現在的經濟數據做出的結論，目前市場關注通膨仍舊頑固難降，其中房租通膨貢獻了很大一部分的增長，只要官方房租數據開始下滑，今年度通膨可望明顯下降；此外、三月由矽谷銀行擠兌潮所引發的部分中小銀行危機迄今未結束，也將使FED未來的貨幣政策更加謹慎。

陳泓睿認為，本波升息循環已來到終點站，企業財報及企業對未來的展望將成為股市的決定性因素，以美國S&P500指數已發布本季財報的企業來看，79%獲利打敗市場預估，但46%的公司對未來展望負向，這樣的市場氛圍將暫時壓抑股市的表現，再加上近期美國中小銀行可能繼續出現倒閉及美國債務上限歹戲拖棚等事件可能打擊市場信心，五六月間股市回檔修正機會大。