富蘭克林證券投顧認為，美國債務上限截止日期逼近，加上聯準會官員對於是否已達暫停升息條件的看法分歧，美國區域銀行及景氣衰退陰霾籠罩，增添市場不安情緒。因應短期波動加大環境，建議採取美國雙收益策略，包括多元收益平衡型基金及精選收益複合債券型基金，精選高股利股票及債市投資契機，保守者可納入唯一有美國信用擔保的GNMA債或者先將資金停泊在美國短期票券型基金，掌握收益之餘也可預先卡位市場落底機會。

西方資產團隊分析，自1960年以來，美國已經經歷78次債務上限調高，而兩黨協商堅持到最後一秒則是在2011、2013及2021年三次，不過最後都成功避免了違約。美國債務上限談判僵局雖然衝擊市場對美國經濟的信心，不過對全球金融市場帶來的連鎖效應加上危機時期追求安全性資產的結果，預期將使美國公債殖利率下滑。

富蘭克林證券投顧表示，2011年美國債務危機導致美國債信評等遭標準普爾從AAA調降至AA+，而談判僵局也一度導致股市大跌近兩成，期間美國十年公債殖利率明顯下滑，幅度達近150個基本點之多，美國公債、機構債與高品質投資級債及複合債等直接受惠、漲幅介於1~3%。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊與西方資產團隊皆認為，基本情境仍是最終可望達成協議而避免違約，不過市場震盪難免。富蘭克林坦伯頓固定收益團隊指出，眾議院在四月底通過將債務上限門檻調高1.5兆美元或將債務上限截止日期延至明年3月31日，並附帶在10年內削減4.8兆美元預算條件的法案，就是為舉債上限調高邁出成功的第一步，接下來的討論是「如何」而非「是否」調高債務上限。