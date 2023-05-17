Gucci 2024早春系列大秀於16日在首爾的景福宮舉行，現場眾星雲集除有韓國品牌大使IU、李政宰、申敏兒等人外，還有「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）、「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）、《淑女鳥》瑟夏·羅南(Saoirse Ronan)等歐美女星助陣，其中恰逢IU 30歲生日，她以一襲略透視的白色洋裝現身，妤紗直言裝上則點綴著小黃花，手上則拿著同色系的亮黃色賈姬包，於包款上點綴著韓國傳統繩結，搭配身後景福宮古色古香的建築，讓人不經聯想到她的經典角色《步步驚心：麗》。

「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）出席Gucci 2024早春系列大秀。（節自官方大秀影片）

性感女星達珂塔強生也同樣選擇透視裝，不過相較IU的甜美可人，她選擇以火辣出擊，她選擇帥氣的黑色作為穿搭主色調，胸前簡約以緞面布料遮擋，下身則是能窺見膚色的網紗裙，裡頭僅穿一條黑色內褲，由於在景福宮內部不可穿著過於暴露的服飾，因此觀秀時選擇穿上長黑色皮衣，讓整體造型又增添一點率性的氛圍。

李政宰出席Gucci 2024早春系列大秀。（節自官方大秀影片）