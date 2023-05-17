英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）16日晚間抵台訪問，中國駐英國使館發言人17日就此指出，任何借台灣問題搞「政治秀」企圖都將以失敗告終，強調「一個中國」原則是中英建立和發展外交關係的政治基礎和重要前提。任何負責任的政治人物，都應恪守一個中國原則，而不是拿國家關係作政治操弄。

此外，也批評這種表演對英國有百害而無一利。特拉斯的挑釁之舉已引起中國民眾強烈憤慨，將遭到有良知的各界人士唾棄。

中國駐英國使館發言人指出，當前台海和平的最大威脅是台獨分裂行徑和外部勢力對其縱容支持。特拉斯之流打「台灣牌」，搞政治秀，與台獨分裂勢力沆瀣一氣，挑動兩岸對立對抗，加劇兩岸緊張態勢，其行可鄙，其心可誅。

該發言人指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，任何違反一中原則的行徑，都會給中英關係帶來嚴重後果，奉勸英方個別政客糾正錯誤，停止拿台灣問題作政治秀，縱容支持台獨分裂勢力。否則只會更加暴露作為一名失敗政客的本質，受到中國人民更加強烈的反對。