台灣交通亂象頻傳，YouTube頻道「王男の交通日常」近日公開一段行車記錄器的畫面，只見一位女童被卡在斑馬線上足足52秒，期間一共有45輛汽機車經過，卻沒有人停下來禮讓，女童等了快1分鐘終於等到沒車才趕緊跑過馬路，引起網友討論。

YouTube頻道「王男の交通日常」近日發分享網友提供的一段行車記錄器影片，感嘆「台灣人需要再一個小妹妹教育社會？」從畫面中可見，一輛黑色的賓士轎車在路邊違規停車，導致一位穿白色T恤的女童只能冒險站在斑馬線上等待過馬路，但路上川流不息的汽機車卻絲毫沒有減速禮讓的打算。

影片中顯示，整整52秒過去，該路段共有45輛的汽車與機車依序通過，除了提供影片的網友與一位騎機車的婦人有停下來想讓小妹妹先過馬路，其餘的車輛非但沒有停，甚至還有車子按喇叭、重機拉轉油門挑釁，讓人看了相當傻眼，而小妹妹也就這樣卡在斑馬線上52秒，直到完全沒車的空檔，才快跑過馬路。

影片引起網友討論，「短短1分鐘，體現了台灣文化。1.違停 2.不禮讓行人 3.亂按喇叭 4.重機拉轉」、「實在是很希望台灣能有汰除常違規駕駛的法規」、「再10個也沒用啦！別人的孩子死不完」。

不過，也有網友表示，原PO停下來禮讓小妹妹，但是台灣違停文化盛行，後面的來車可能沒看到小妹妹，甚至還可能誤以為原PO違停，而不是要禮讓行人，這才導致沒有人停車禮讓。