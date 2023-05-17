國產署表示，台中市房地(10戶)房型介於5至10坪間，鄰近火車站、主要幹道(中清路、台灣大道)、學校或市場之標的，有4家投標，由星鴻股份有限公司以年租金新台幣91萬5000元得標；高雄市房地(10戶)房型分約15坪、6至30坪、8坪，鄰近火車站、捷運站、商圈之標的，有1家投標，由兆基管理顧問股份有限公司高雄分公司以年租金63萬2388元得標；台南市房地(2戶)房型約6坪、20坪，鄰安平工業區及學校、台南應用科技大學之標的，有3家投標，由星鴻股份有限公司以年租金24萬1000元得標。該等房地將由得標之包租業進行房屋修繕後轉租予次承租人居住使用。

國產署進一步表示，該署北區分署將於112年5月30日公告位於台北市中正區中華路二段12戶國有房地，6月30日開標，該批標的原為行政院農業委員會林務局宿舍，鄰建國中學、東吳大學、南機場夜市、台北植物園，近萬華火車站及龍山寺捷運站，生活機能完善，且交通便利，房型介於23坪至25坪。

國有房地包租屬整體住宅政策之一環，國產署將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，期擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋需求。