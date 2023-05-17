民眾將愛車停放在戶外，隔一會兒來看，竟發現擋風玻璃被密密麻麻的蜜蜂「包圍」。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

日前還有一名機車騎士把安全帽掛在後照鏡上，結果沒過多久，安全帽裡面竟鑽進一大批蜂群。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南有民眾將愛車停放在戶外，隔一會兒來看，竟發現擋風玻璃被密密麻麻的蜜蜂「包圍」，日前還有一名機車騎士把安全帽掛在後照鏡上，結果沒過多久，安全帽裡面竟鑽進一大批蜂群，嚇得趕緊通報市府農業局捕蜂人員到場處理，才擺脫蜜蜂部隊。

春夏之際為蜜蜂採蜜季節，不論都市或鄉村，都常有蜜蜂出沒，放在戶外的車輛、安全帽竟被上萬隻蜜蜂占據，奇特的景象，令人好奇是否可能沾黏到花粉、花蜜，或是其他吸引蜜蜂的物質。

農業局森保科長朱健明表示，這應該是蜜蜂「分巢」的景象，所謂一山不容二虎，蜜蜂生態也是如此，一個蜂巢出現1隻以上的蜂王，多出來的蜂王就會離開舊巢「找新家」，此時一批蜂群也會跟隨離巢，分巢過程中，短暫停留在適合的巢位。

朱健明說，其實不只汽車、安全帽，他曾親眼看到蜜蜂在電線杆的孔洞中築巢，究竟什麼原因讓牠們會停留這些奇特的地方，或許是飛累了，不過這只是一個推斷，還是建議詢問專家比較準確。