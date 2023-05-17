維艾拉（Mauro Vieira）昨天接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）主播艾曼普（Christiane Amanpour）專訪指出，巴西願意繼續與其他國家共同協商，促進可能導致停火的討論，通過談判達成和平以減輕人民的痛苦和世界的災難。

維艾拉為巴西外交觀點辯護，說明巴西沒有幫助美國和歐洲向烏克蘭運送武器，是因為優先考慮通過對話和外交方式解決雙方分歧。維艾拉說：「外交中的時間不同於時間順序的時間，需要耐心，一旦時機成熟，自然水到渠成。」

維艾拉還排除美國對巴西在俄烏戰爭中保持中立立場感到不安的可能性，表示巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與美國總統拜登（Joe Biden）已經進行會談，並與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）保持聯繫，從來沒有人擔心過這一點；相反地，雙方經常討論這個問題，以便可以更好地瞭解彼此的立場。

當被艾曼普問及巴西尋求與俄羅斯對話而不是支持烏克蘭的立場難道不是一項「幼稚的政策」時，維艾拉反駁：「魯拉總統已經會見22位國家元首，本週稍晚將參加在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會，如果這些國家領袖想與魯拉會面並進行良好而深入的討論，將有助於更好地瞭解世界和巴西的立場，尤其是改善巴西與所有這些國家的雙邊關係。」

維艾拉重申巴西在俄烏戰爭中的中立立場，駁斥巴西選擇支持任何一方的說法，強調巴西和魯拉的立場明確，已經在聯合國投票贊成譴責入侵烏克蘭的決議，但呼籲現在應該是停止談論戰爭並開始討論和平的時候。

維艾拉在訪問中還談到魯拉對保護亞馬遜雨林的關切，今年初上任以來即努力對上一屆政府中被摧毀的監督機構和法規進行重組。雖然這是巴西的內部問題，但亞馬遜的命運對於解決全球危機攸關重大，所以持續引起國際輿論關注。（編輯：馮昭）1120517