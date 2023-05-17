女星Albee（范乙霏）曾參加選秀節目《我愛黑澀會》，憑藉甜美外型及火辣身材，加上自然不做作的個性，時常受邀到各大綜藝節目擔任嘉賓；日前她在節目分享主動追求男生的經驗，透露在看完電影後發現已愛上對方，回家後便立刻告白，怎料對方的回應，讓一旁的小S氣到大喊「渣男！」

Albee在節目《小姐不熙娣》中分享過去勇敢追愛的經驗，她表示，有次與異性出去看電影過程中發現已經喜歡上對方，因此回家馬上傳訊息告白「我喜歡上你了」不過，對方訊息框一直顯示「輸入中」字樣，讓Albee感覺不太對直問「你該不會有女友了吧」，沒想到對方竟回「對，但我跟我女友最近感情有點狀況」讓小S大喊「渣男！」現場其他來賓聽到後也激動直呼「是想先把妳留住！」

然而，Albee也表示「這種回應我不行欸！」且事後也發現對方個性不如她想像的直接，接著，小S問她為何不先旁敲側擊一下對象人品，Albee則笑回，「我等不及！我很常跟人告白」讓眾人哭笑不得。

事實上，Albee過去經常分享過去感情經驗，先前她在節目《我就問你正常嗎》提到，在與某任男友分手後，有次講電話講到一半因一言不合，讓她直接將電話掛斷，但沒想到「隔天醒來的時候，他就出現在我房間裡」結果男方邊哭邊向她道歉「只是想要送妳一個東西」講到這Albee竟忍不住掉淚，讓人看了相當不捨。