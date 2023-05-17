立委鄭麗文昨（16）日在臉書列出蔡政府執政7年多，所設立的國家隊跟辦公室，怒轟民進黨碰到各種問題就設立辦公室，但卻沒有一個辦公室能解決問題，要辦公室治國到什麼時候？對此，前立委沈富雄指出，立法院備詢應該把所有的部長請出去，讓國家隊負責人列席才對。

鄭麗文提到，民進黨總統提名人、副總統兼黨主席賴清德近日在基隆造勢喊出，「如果有機會領導國家， 要在行政院設專案辦公室，加強中央和地方合作，解決縣市問題及推動地方建設。」她痛批，賴清德好像忘記了，民進黨最不缺的就是辦公室？尤其是最近花費13億成立的打詐辦公室，明明原本就有內政部警政署刑事警察局預防科反詐騙股，卻不做大做深，結果又繼續砸大錢開發新辦公室？

此外，鄭麗文列舉蔡政府近幾年成立的單位，國家隊有TPP溝通專案辦公室、新南向政策辦公室、經貿談判辦公室、智慧機械推動辦公室、洗錢防制辦公室、少子化對策辦公室、個人資料保護專案辦公室、台港服務交流辦公室、智慧醫療器材專案辦公室、5G AIoT創新園區專案辦公室、年金改革辦公室、能源減碳辦公室、國土安全辦公室、災害防救辦公室、科技會報辦公室、食品安全辦公室、中部辦公室、南部辦公室、東部辦公室、雲嘉南辦公室、反恐辦公室、雲端辦公室。

而在國家隊方面，則有番薯國家隊、鳳梨國家隊、雜糧國家隊、農業國家隊、外送國家隊、電動巴士國家隊、電動大客車國家隊、綠能國家隊、影劇國家隊、快篩國家隊、口罩國家隊。

對於蔡政府頻頻成立辦公室跟國家隊等單位，沈富雄16日在節目《少康戰情室》直言，賴清德腦筋已經窮了，不曉得要怎麼辦，國家隊代表的意思，橫向是各部會的聯通，直得是中央跟地方的協調，當前的情況就表示，目前的體制沒效果，所以又疊床架屋，設了新的單位。他還強調，國民黨團應該把所有的部長請出立法院，讓國家隊負責人列席備詢。不過另一名來賓、前立委郭正亮卻回應，大量單位召集人全都是行政院副院長鄭文燦。