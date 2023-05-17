●民主黨籍美國總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫周二朝達成債限協議再進一步。在經過一個小時的會談後，麥卡錫表示，雙方在提高債限的協議上仍然存在很大的分歧，但他表示「有可能在本周末之前得到協議，要達成協議並不是那麼困難」。此外，美國可能倒債並引發經濟災難的危機已經促使拜登縮短本周的亞洲行程。

●里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，他喜歡上次政策聲明所隱含的「可選擇性」，但為了降低通膨，如有需要，他不介意進一步提高利率。

●克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，由於通膨非常頑固，她不認為央行已經到了能在一段時間內維持利率不變的時候。

●美國司法部宣布，以涉嫌替一家中國企業竊取蘋果公司的自動駕駛技術和數據為由，起訴該公司前軟體工程師Weibao Wang。該名35歲的中國公民被指控涉嫌竊取或企圖竊取蘋果「整個自主化系統（Autonomy）原始碼」等六項罪名。美國檢方表示，目前此人已經返回中國，如果被引渡和定罪，每項罪名都將面臨10年刑期。

●美國商務部公布4月整體零售銷售額月增0.4%，不如市場預期的月增0.8%。3月數據由初值月減1.0%修正成為月減0.7%。4月核心零售額（排除汽車、汽油、建材和飲食服務）月增0.4%，較3月的月減0.5%反彈，並符合市場預期。

●聯準會公布4月工業生產月增0.5%，優於市場預期的持平。4月製造業產出月增1%，優於市場預期的月增0.1%。產能利用率為79.7%，符合市場預期。

●觀望美國府會兩黨債限協商進展，周二美元指數尾盤小漲0.2%至102.61。市場陷入觀望，以及受美元上漲影響，周二紐約期金收跌29.7美元或1.47%，報每盎司1993美元，為5月1日來首度跌破2000美元重大心理關卡，盤中最低跌至1989.1美元。

●國際能源署（IEA）對全球需求的看法轉趨樂觀，但全球前2大經濟體美中兩國最近公布的數據欠佳，周二紐約期油跌0.35%，收在每桶70.86美元。布蘭特期油跌0.43%，收在每桶74.91美元。