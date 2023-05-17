港星張衛健2004年和大陸女星張茜結婚，夫妻恩愛、甜蜜，張衛健還是愛妻魔人代表，不過張衛健近日就被拍到和長髮女、女孩遊船，過程中更和女孩互動頻頻，對此，他也對外澄清長髮女子和女孩的真實身份，背後真相藏滿滿洋蔥。

張衛健被拍到和長髮女、女孩現身西貢碼頭遊船河，張衛健和女孩互動頻頻，根據《東網》報導，張衛健表示長髮女和女孩是2020年離世的金牌監製錢國偉遺孀陳宛蔚和其5歲女兒，身為天主教徒的張衛健表示，當天是神父叫他們坐船，神父也在場，他也有邀其他圈外朋友一起，但他們都沒有空。

張衛健表示，錢國偉離世3年，他想幫助陳宛蔚，鼓勵她繼續工作。張衛健也強調，老公張茜雖然人在北京，但她都很清楚自己的行程，還透露被老婆虧：「你也會有緋聞？」

58歲張衛健2004年和小9歲的張茜結婚，夫妻恩愛、甜蜜，張衛健不希望張茜為了他放棄原本的生活和朋友圈，兩人婚後仍維持香港、北京的遠距離模式，即使分隔兩地，仍每天通電話、知道彼此行程，兩人分開最常不會超過1個月，張衛健也會飛到北京陪愛妻。