減重是許多人一輩子的課題，不少人會透過社群平台尋求最佳減肥方法，但這些廣泛流傳的訊息是否真的可信？營養師Ricky近來就針對5個關於減重的說法，一一解答真偽。像是「吃飯喝水會造成脂肪堆積」就是不正確的觀念，Ricky反倒建議餐前可以喝300至500的水，能降低飢餓感，增加飽足感，自然就可達到減重效果。

營養師Ricky近來在他個人YouTube頻道發布一支影片，他特別找來5個在社群平台「小紅書」上關於減肥的說法，一一來解答真相：

1、餓的時候吃糖，飢餓感會馬上消失？

Ricky說明，餓的時候吃糖絕對不是一個好選項，因為不管是吃甜食或是高GI食物，都會讓血糖快速上升，這時身體會分泌胰島素把血糖快速降下，最後反而導致低血糖，又會再想去吃這些甜食和食物，形成惡性循環。

那飢餓的時候該怎麼吃比較好？Ricky建議，蛋白質食物或是纖維類食物都是不錯的選擇，這些低GI食物不會讓你的血糖波動太大，能有效降低飢餓感，大大提升飽足感。

2、不吃早餐可提升思考能力？

Ricky表示自己可以接受這項說法，因為過去不管是親身試過的生酮飲食、斷食法，或是168間歇性斷食法後，他確實能感受到思考力提升。不過，Ricky也說到，這並非適用所有人，他的建議是可以採取折衷的做法，對於進食後會想睡覺但不吃又很痛苦的人來說，可以將蛋白質和纖維加入到早餐，比如喝一杯高蛋白、加點茶葉蛋或是吃生菜沙拉，不要只有澱粉當你的早餐，就能既有飽足感又不會昏沉想睡。

3、冬天瘦更快？

「在相同的飲食和運動量下確實冬天比較容易瘦。」Ricky指出，我們的脂肪分成3種，白色脂肪、米色脂肪和棕色脂肪，在冷的時候棕色脂肪會大大提升，而棕色脂肪剛好是燃燒脂肪最好的一種脂肪。至於為何許多人會認為冬天反而容易胖？Ricky表示這和冬天飲食習慣有關，不忌口進食麻辣鍋等高熱量食物。

4、多吃辣椒能變瘦？

Ricky指出，身體有脂肪分解的反應也有幫助代謝的的酵素，而辣椒絕對不會讓你脂肪分解，它只能加速這過程中的反應，稍微提升基礎代謝率。當你的代謝量提升，吃的量又變少，這之中的熱量赤字就能幫助你減脂成功，但絕對不是吃辣椒就能讓你脂肪分解。他強調，絕對沒有一個東西可以直接讓脂肪分解，這是間接和直接的關係，辣椒只是催化素，唯有飲食加運動才能真正加速代謝反應。

5、吃飯喝水會造成脂肪堆積？

Ricky表示，他反而鼓勵餐前喝300-500的水，能降低飢餓感，增加飽足感，自然而然進食的東西也會變少。不過，Ricky也提醒，像是心臟衰竭、腸胃較差、胃食管逆流問題、嚴重腹瀉的患者不適合飯中飯前喝水，易引起消化不良等問題。