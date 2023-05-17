位於北市信義區的「麻辣壹號店」因湯頭溫和，被網友稱為最優雅的麻辣火鍋店，因此又有「麻辣鍋界香奈兒」的美名，品牌創辦人李怡禛表示，開業已8年，但近年受疫情、原物料飆漲、營運成本提高和長期缺工等因素，決定在5月31日結束營運，消息一出讓老饕哀號。

李怡禛日前於臉書粉專指出，開業已8年，5月31日將是麻辣壹號店最後一個營業日。從草創開店，到品牌能見度提升，成為港澳等觀光客必訪台式麻辣鍋之一，經過非常多努力，撐過了新冠肺炎，但隨之而來的是原物料飆漲、營運成本提高和長期缺工等問題，讓她決定不再營業，包括食品授權合作也將全面暫停。

李怡禛指出，感謝這段期間支持的所有好友、合作供應商及客人，很多人詢問未來會不會再次營業，她坦言暫時沒有任何想法，「若覺得怕往後吃不到這麼與眾不同的麻辣鍋，我也只能說真的很抱歉。或許待天時、地利、人和的時候，我們會再見，謝謝！」

貼文曝光，讓不少饕客惋惜，「真的是一間很好的店，我會想念的」、「太傷心了，想念的麻辣鍋物要消失了」、「我女兒要哭了」、「不！我的愛店」、「我是來自香港的朋友，以前每次來台北都會來吃，超喜歡你們店，從食物到服務都一流」。