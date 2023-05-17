台灣人有「以形補形」的觀念，認為男生吃雞佛就能金槍不倒，又硬又持久，外科醫師江坤俊表示，雞佛要吃非常大量才有壯陽效果，但雞佛含有很多飽和脂肪酸、膽固醇，吃多反而會造成心肌梗塞，指出想壯陽是要補充鋅、硒、B群、精胺酸4種營養素。

江坤俊在《江P醫件事》指出，很多人吃雞佛，是為了得到傳說中的「壯陽」效果。他表示，雞佛含有蛋白質，吃多可增進肌肉合成，卻與壯陽無關，且雞佛含有許多飽和脂肪酸、膽固醇，可能會造成心肌梗塞等問題。

江坤俊表示，理論上雞佛是雞睪丸，有一些睪固酮、雄性激素、以及鋅，是增加男生性功能的元素，但雞佛煮過後，已經大大破壞裡面的雄性荷爾蒙，荷爾蒙含量變得很少，所以要吃雞佛壯陽很困難，除非吃非常大量。

江坤俊說，男生想要性功能變好，可以補充鋅、硒、B群、精胺酸4種營養素。鋅與合成睪固酮有關，可從牛肉、海鮮攝取，硒與精子活動力有關，日常生活正常飲食便能攝取，B群能提升新陳代謝，提高性功能，可吃鮭魚、堅果、豆製品等，精胺酸能促進血液循環，改善男性不舉，從雞肉、魚肉、蛋及海鮮補充。