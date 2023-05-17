楠梓警方日前到高雄科技大學宣導反詐騙。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

近來詐騙頻傳。高雄左營23歲蔡姓女子日前到一家銀行打算把原有的數位帳戶更改為實體帳戶，並將帳戶內的16萬元匯款給對方作為投資用途。警方獲報趕到現場，研判這是假投資真詐財的老哏，保住蔡姓女子的血汗錢。

左營分局新莊派出所警員於5月12日下午3時許獲報，行員通知銀行內有民眾疑似遭詐騙，請求警方協助。

警方詢問後得知蔡女之前曾從事直銷，並認識一名身分不明的同事，近日該同事向蔡女介紹國外的加密貨幣投資平台，並聲稱透過投資外匯、期貨等投資方式，可以在短期內獲利。

蔡女上當，就在匯款前，警方獲報到場，告訴蔡女所謂的「同事」在對話紀錄中不斷索取蔡女帳戶資料、存摺、提款卡等物品，更加確認蔡女是遇到詐騙集團。此時蔡女又說，曾收到對方代操作而獲利的5千元，才會相信對方說詞。但經核對帳戶資料，才發現根本沒有這筆錢的入帳紀錄。蔡女這才發現遇到騙子，感謝警方的協助。

此外，楠梓警方日前也到高雄科技大學校園對外籍學生宣導反詐騙，並成立「防詐交安大使團」，期許他們能擔當警察與外籍學生間的溝通橋梁，除時常提醒及協助諮詢外，還可以注意身邊的同鄉是否受騙。