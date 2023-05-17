奧勒岡空軍國民兵第173戰鬥機聯隊的F-15戰機

在美國軍事航空界有句俗話，那就是任何能讓飛行員順利走下軍機的降落，都是好降落。然而，一旦凸槌，下場可能很狼狽。

據《空軍時報》（Air Force Times）和《動力》（The Drive）網17日報導，奧勒岡空軍國民兵（Oregon Air National Guard）周二發布聲明說，1架F-15D在完成例行訓練，降落金斯利機場（Kingsley Field）時滑出跑道，墜入跑道南邊的開墾局（Bureau of Reclamation）灌溉渠。

第173戰鬥機聯隊說，飛行員安全爬出戰機，經送醫觀察後，發現他只受輕傷，而當事人已出院，而當局正調查事故原因。由於戰機墜落的是灌溉渠，第173戰鬥機聯隊正取水樣檢查，看是否有任何油品外洩，污染水質。聯隊副指揮官蘭伯特（Micah Lambert）說，根據初步評估水質，他們認為，並沒有任何油品外洩。他並強調，將對環境的影響降到最低是他們的優先要務之一。

美國空軍共有超過400架F-15戰機，而其中有18架F-15D，多數都隸屬空軍國民兵。由於F-15C/D機齡都將近40年，美國空軍正以新型F-15EX汰換這些擅長空中纏鬥的戰機。近10年來，約有45架 F-15發生重大事故。幾乎每10萬個飛行小時，就會發生5起事故。根據美國空軍數據顯示，其中有5架F-15全毀，導致兩名飛行員罹難。