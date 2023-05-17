本土劇女星李燕昨(16日)深夜閃電在臉書宣布梅開二度，與工作上的夥伴新店陳大少陳茂榮交往不到一年已經登記結婚。而李燕第一段婚姻令人印象深刻，8年前她與彰化縣議長謝典林（原名：謝典霖）匆匆結束18個月的婚姻，事後她淚訴離婚主因，坦言是在那段婚姻中不快樂，不能做自己，還是回來拍戲比較開心。

李燕和謝典林2013年因她到彰化拍戲而結識，兩人交往3個月後決定結婚，婚後李燕一度淡出戲劇圈，甚至替老公選舉站台，未料這樁婚姻只維持了18個月。李燕後來受訪坦言在那段婚姻受重傷，「婚姻沒有問題！沒有第三者，純粹是因為我個人，我覺得我不適應那樣的生活，而且那也不是我想要的生活。」

李燕後來一度與趙駿亞交往。（圖／中時資料照片）

李燕當時表示：「我們個性差太多了，我必須說，如果這份婚姻幸福和諧，沒有女人會放棄。」並坦言在婚姻中「我不快樂」，兩人價值觀相差太大，「我覺得留在那邊我不快樂，他（謝典林）也跟著不快樂。」2018年李燕大方承認與大她3歲的趙駿亞交往，但一年後又分手，被問原因，李燕尷尬說是：「個性不合」，並補充：「但硬要問到底為了什麼不合就太傷人了」。

李燕宣布結婚，藝人好友留言祝福。（圖／翻攝自李小燕正面思考團臉書）

被問到未來擇偶條件，李燕說：「不一定要有什麼風花雪月，生活就是穩穩當當，有一個陪伴，這樣就好了」，愛孩子的她還悲觀說：「不會了吧，我覺得好像沒機會了」，認為和當媽媽此生無緣。如今傳出再婚，引來一排藝人好友留言祝福，也歷經一段婚姻的何如芸說：「終於可以正大光明說恭喜了」，李燕則表示：「我也想恭喜你」，李亮瑾興奮說：「哇…恭喜小燕！你也隱藏太好了吧！恭喜你們，祝福你們相扶相持、幸福快樂」，李新說：「天吶～～～太好了！恭喜啊，為了姐夫，我要開始露營！」，謝承均寫下：「幸福」，陳子玄獻上祝福說：「恭喜姊姊」。