立法院長游錫堃16日在美國華府哈德遜研究所演講，他提到，「台灣不是中共終極目的地」，中共的目標是東升西降、是要成為「世界帝國」，台灣只是它前進時的踏腳石而已。

游錫堃表示，保護台灣便是保護歐美，確保台灣安全，便是確保全球公共利益。游錫堃最後也提到，懇請美國更積極支持站在對抗中共威權最前線的台灣；積極依據貴國2020年制訂的《臺灣友邦國際保護及加強倡議法》，支持台灣加入聯合國(UN)、世界衛生組織(WHO)、國際民航組織(ICAO)、國際貨幣組織 (IMF)。

他表示，希望能及早日通過「台美租稅協定法案」，解決台美企業雙重課稅的問題，也期待能盡早簽訂台美BTA，使台美間能夠有更多經濟合作，以增強台灣的力量，使台灣在抵抗威權、維持國際和平穩定，能有更大貢獻；正如甘迺迪總統所言，「團結，幾乎沒有辦不到的事；分裂，則沒有辦得到的事」。