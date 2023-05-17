有網友貼文指華碩發布的測試版BIOS可能造成中央處理器（CPU）和主機板燒毀。華碩已在官網發布公告表示，遵照AMD最新的規範提供最新版BIOS，不論是正式版或Beta版，華碩都會提供保固。

有網友貼文指出，華碩發布一個測試版BIOS（基本輸入/輸出系統），可能會對CPU和主機板造成故障，使消費者面臨硬體損壞，甚至有知名網紅為此宣稱要和華碩劃清界線，以後不再代言華碩產品，也不接受華碩任何的贊助。

華碩公告指出，針對近日BIOS更新是否影響華碩AM5主機板保固範圍一事，華碩強調，使用官網的Beta版或經完全驗證的正式版BIOS來更新，皆受華碩保固保障。

華碩AM5主機板的保固範圍涵蓋所有AMD EXPO、Intel XMP、DOCP記憶體設定，近期所有BIOS更新皆遵循AMD Ryzen 7000系列處理器的最新電壓規範。

華碩重申對於AMD AM5平台產品的支持與對客戶的承諾，若有任何關於華碩AM5主機板的問題，都可以找當地的華碩客服詢問。