美式賣場好市多因為販售多樣大容量商品，加上賣場內可以品嚐熟食，成為許多人週末逛街採買的好去處。不過近日有網友分享在好市多購買進口巧克力，沒想到打開時卻驚見有蟲蟲在蠕動，消息曝光後也引來網友熱議。

好市多買巧克力打開卻驚見「蟲蟲在蠕動」！網崩潰：瞬間嚇死

一名網友在Dcard上以「好市多恐怖商品」為題發文，原PO指出先前前往台中好市多購買一包進口巧克力，沒想到拆開包裝時卻驚見有白色的蟲在巧克力表面蠕動，「打開巧克力包裝後，居然還看到蟲蛹，瞬間嚇死！」巧克力本來就會有蟲？專業網友解答：非常正常

貼文曝光後也引來網友一陣恐慌，「我都是那種一開包裝直接丟嘴巴的...」、「...現在看向了旁邊的一大包」、「別人的巧克力總是這麼精彩」、「難怪偶爾會覺得味道怪怪的」、「好市多最近是怎麼了」。

不過也有專業網友出面解惑，「巧克力豆在發酵後要曬乾，通常都是直接擺在外面曬，所以會有很多蟲蟲混進去，然後跟著曬乾的巧克力豆一起進工廠研磨加熱，變成你肚子裡的健康蛋白質」、「你可以去估狗一下，巧克力有蟲是非常非常正常的一件事呦～」、「根據美國食藥署FDA規定：每100公克巧克力中，最多能含有60個以內的昆蟲成分」。

事實上，美國FDA（Food and Drug Administration，美國食品藥物管理局）就曾解釋，從6個100公克的巧克力樣本中，平均每100公克就有60隻以上的昆蟲碎片、超過1根囓齒類動物毛髮或毛髮碎片。

《DailyView網路溫度計》記者實際搜索衛生福利部食品藥物管理署官網，目前針對巧克力含有昆蟲碎片沒有公開容許值，若民眾對於巧克力有蟲仍有疑慮，建議可以撥打1919食安諮詢專線做進一步詢問。