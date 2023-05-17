迪士尼真人版電影《小美人魚》台灣將下週25日上映，從選角曝光到拍攝過程都引起話題。近日韓國配音版公開小美人魚的人選，女主角請來新生代女團NewJeans的成員Danielle，掀起南韓網友議論，不少人質疑Danielle年紀小又沒有演戲或配音經驗，對此，迪士尼解釋Danielle是透過正式試鏡拿下主角配音，表現獲得公司內部好評。

「韓版小美人魚」甜美天真感被讚爆！韓網卻不買單？

《小美人魚》真人版電影即將上映，也公開各國配音版本，台版邀請到閻奕格配音配唱，日本版的「愛麗兒」則是由27歲的音樂劇演員豊原江理佳，不少人聽到配音版預告，紛紛表示很有日本動畫的感覺。

韓文版配音找來韓澳混血的Danielle，擔任《小美人魚》愛麗兒配音，韓國網友反應兩極，一派認為她的韓文發音咬字不純正，且沒有任何演戲、配音經驗，雖然唱歌可以，但台詞還是應該交給專業配音員。

不過另一派南韓網友則認為，Danielle的少女形象和原著動畫的愛麗兒很貼近，甜美又青春，特別是涉世未深的天真氛圍，和愛麗兒生活在海洋、憧憬人類世界的感覺很符合。

NewJeans Danielle配音遭批不專業！迪士尼官方發聲力挺

迪士尼官方對外表示「Danielle是透過公司試鏡後，獲得愛麗兒的配音機會」，參加試鏡時，在只拿到樂譜的情況下，進行現場即興演唱及台詞測試，配合愛麗兒的英文嘴型和節奏，演唱韓文版歌曲並不容易，不過她的表現獲得公司內部好評，也強調她是透過正規管道拿到機會。

對此，台灣網友也紛紛說，「配音找明星很正常吧」、「他演小美人魚我就看」、「在韓國可以配音的『明星』還有很多，我也不懂為何找她，還是迪士尼就是打算搞黑紅 XD」、「主要被討論韓文腔調很奇怪，因為她是外國長大韓裔，母語是英語，就像我們聽ABC講中文會有腔調的怪感」。