近年來外送平台興盛，加上工作時間彈性且自由度高，成為不少人差貼補家用的好選擇。不過近日有民眾目擊一名女外送員，前面背著小嬰兒，而外送箱上則夾著一張大大的字版，上面短短幾個字，讓人看了相當心疼，畫面曝光後，引發熱議。

女外送員「背嬰」送餐，後座箱上「1段話」網友心疼。(翻攝臉書路上觀察學院)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，只見畫面中，一名女外送員在後座的外送箱上夾著字版，寫下「有載小孩，別叭我！請超車，Tks（Thanks謝謝）」，旁邊還有可愛的布偶和黃色小花，短短幾個字讓原PO看得了相當心疼，「這位媽媽胸前背著一個很小的BABY，為了照顧小孩和工作賺錢要兩者兼顧，真的很辛苦」。

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示「真的是偉大的母親」、「媽媽辛苦了，務必注意安全，行車小心」、「為母者強，辛苦了！加油」、「希望這個世上多一點包容，每個人生活都不容易」、「未經他人惡，莫勸他人善；不管從事什麼職業的媽媽，都辛苦了，加油！」。

不過也有網友指出「媽媽真的辛苦了，但不建議讓脆弱的嬰兒長時間吸入車輛廢氣影響發育」、「真的不鼓勵這樣的風氣，越來越多這樣的景象，畢竟危險性真的高...」、「媽媽很偉大，但路上真的風險太大」。