"The number one pick in the 2023 NBA Draft goes to...the San Antonio Spurs." 🙌#NBADraftLottery | @Ticketmaster pic.twitter.com/HWpPi17SaK — San Antonio Spurs (@spurs) May 17, 2023

聯盟今（17）日進行選秀會樂透順位抽籤，近年來進入重建模式的「黑衫軍」馬刺，順利搶下今年選秀會的狀元籤，預計將選進法國長人文班亞馬（Victor Wembanyama），黃蜂和拓荒者則是分別拿下榜眼及探花籤。

馬刺、活塞和火箭上賽季戰績位居倒數最後3名，因此都擁有14%的機率抽中狀元籤，黃蜂、拓荒者各有12.5%拿下狀元，最終這支第一順位籤落在馬刺手上，這也是隊史自1997年選進鄧肯（Tim Duncan）後，再次獲得NBA狀元籤，目前正在法國參加聯賽的文班亞馬，則是透過電視轉播觀看順位抽籤。

活塞擁有52.13%、超過一半的機率能夠擠身前4順位，球團則派出退役球星「大班」華勒斯（Ben Wallace）代表抽籤，他曾在2021年選秀會抽中狀元，最終選進奧克拉荷馬州大的康寧漢（Cade Cunningham），不過今年他們運氣超差，順位跌到第5。

2023年選秀會樂透區順位

第一順位：馬刺

第二順位：黃蜂

第三順位：拓荒者

第四順位：火箭

第五順位：活塞

第六順位：魔術

第七順位：溜馬

第八順位：巫師

第九順位：爵士

第十順位：獨行俠

第十一順位：公牛（將送給魔術）

第十二順位：雷霆

第十三順位：暴龍

第十四順位：鵜鶘