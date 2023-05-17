聯盟今（17）日進行選秀會樂透順位抽籤，近年來進入重建模式的「黑衫軍」馬刺，順利搶下今年選秀會的狀元籤，預計將選進法國長人文班亞馬（Victor Wembanyama），黃蜂和拓荒者則是分別拿下榜眼及探花籤。
馬刺、活塞和火箭上賽季戰績位居倒數最後3名，因此都擁有14%的機率抽中狀元籤，黃蜂、拓荒者各有12.5%拿下狀元，最終這支第一順位籤落在馬刺手上，這也是隊史自1997年選進鄧肯（Tim Duncan）後，再次獲得NBA狀元籤，目前正在法國參加聯賽的文班亞馬，則是透過電視轉播觀看順位抽籤。
活塞擁有52.13%、超過一半的機率能夠擠身前4順位，球團則派出退役球星「大班」華勒斯（Ben Wallace）代表抽籤，他曾在2021年選秀會抽中狀元，最終選進奧克拉荷馬州大的康寧漢（Cade Cunningham），不過今年他們運氣超差，順位跌到第5。
2023年選秀會樂透區順位
第一順位：馬刺
第二順位：黃蜂
第三順位：拓荒者
第四順位：火箭
第五順位：活塞
第六順位：魔術
第七順位：溜馬
第八順位：巫師
第九順位：爵士
第十順位：獨行俠
第十一順位：公牛（將送給魔術）
第十二順位：雷霆
第十三順位：暴龍
第十四順位：鵜鶘
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