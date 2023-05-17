●輝達（Nvidia）周二漲0.90%，收在292.13美元，市值來到7224.75億美元，超越「股神」巴菲特旗下多元控股公司波克夏·海瑟威 （Berkshire Hathaway）B股市值7163.81億美元，成為全美第五大上市公司。在微軟力捧的聊天機器人ChatGPT爆紅後，人工智慧（AI）晶片大廠輝達也成為市場的當紅炸子雞，今年以來市值已經暴增逾1倍。輝達排定於5月24日盤後發布季報。

●蘋果周二收平，報172.07美元。產業研調公司DSCC執行長、知名分析師Ross Young周二表示，蘋果今年將推出的iPhone 15系列手機，最快將在6月開始量產所需面板，以確保到年底的供應充足。這和過去iPhone正常量產的時間表吻合。去年受制於供應鏈瓶頸，iPhone 14系列手機生產受阻，導致在年底節日銷售旺季時的供貨緊缺，尤其是高階機型。

●家得寶（Home Depot）下跌2.15%，收在282.33美元，成為道瓊指數和標普500指數最大的拖累之一。該家居修繕用品零售商上季營收表現不如市場預期並下修全年營收預測，此外，該公司預估全年每股盈餘減少7%～13%，跌幅超出市場預期。受此拖累，其同業Lowe's Companies股價下跌1.16%。

●Horizon Therapeutics重挫14.17%，收在96.34美元。聯邦貿易委員會（FTC）宣布將提起訴訟以阻止安進（Amgen）以278億美元收購Horizon的交易。安進股價下跌2.42%，收在227.88美元。受此打擊，那斯達克生技股指數大跌2.44%，創下3周來收盤新低，並創下3個月以來最大單日跌幅。

●第一資本金融公司（Capital One Financial Corp）漲2.05%，收在90.95美元。前一日巴菲特旗下多元控股公司波克夏·海瑟威披露持有該公司近10億美元股份。

●超微周二大漲4.19%，收在101.48美元。華爾街知名的投資大戶Stanley Druckenmiller旗下杜肯資本（Duquesne Capital）第一季增持超微股份，以及知名避險基金Third Point新增超微部位。