大陸湖北一名黃姓幼教老師（花花），在抖音PO教孩童唱《小小花園》的影片，因歌詞洗腦加上長相清秀，一夕之間爆紅，未料遭爆料已40歲，引起熱議。對此，黃老師強調「我是90後」，希望大家放過她。

黃老師嘗到走紅的滋味後，截至17日上午前，抖音粉絲高達719萬，持續攀升中，但也陸續爆出爭議傳聞，其中一條是黃老師已40歲，還被自稱是她高中同學的網友爆料出生年份為83年（西元1983年）。消息一出，震撼不少網友，因為影片裡的黃老師樣貌年輕、甜美，看起來頂多20幾歲，直呼她太會保養。

有網友到黃老師的社群平台留言問：「你媽50歲73年（西元1973年）的，你89年（抖音直播上說的）的34歲，難不成你媽16歲生你？」釣出黃老師回應，表示只是開玩笑，「我是90後」，更哀求網友別再抹黑，「放過我們吧，我媽已經瘦到只有87斤了（約43.5公斤）。」

黃老師表明自己是1990年後出生的。（圖／微博）

黃老師爆紅後成為黑粉攻擊的目標，陸續傳出各式負面傳聞，她12日在抖音上傳一支短片澄清，強調自己未簽約任何專業公司，也沒有專業團隊，開直播雖有收打賞，但絕無外傳的破百萬甚至千萬，她也打臉辭職改當直播主的說法，重申自己從事奧爾夫教育已經超過7年，現在還在上課；至於《小小花園》的音樂涉嫌侵權的問題，黃老師表示：「從未說過自己是原創，我很尊重原創」；另外，她也否認整容和過度修圖，盼望外界把專注力放在音樂作品，她會堅持自己的初心和生活，繼續推廣音樂教育，亦參與音樂公益等活動。