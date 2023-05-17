台中一名人妻發現，丈夫與一名黃姓女子外遇，2人多次發生性行為，互傳鹹濕簡訊，讓她深感痛苦，憤而控告黃女侵害配偶權，求償64萬元。台中地院審理時，黃女稱與人夫僅是朋友關係，但法官不採信，判黃女須賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與丈夫於2019年6月間結婚，婚後育有2子女，但黃姓女子明知丈夫已婚，仍於2021年2月間交往，發生16次性行為，她意外發現黃女與丈夫一同購買避孕藥，才首次得知2人的姦情，一查後還發現黃女與丈夫的對話紀錄極盡曖昧與鹹濕，已經嚴重侵害她的配偶權與婚姻幸福美滿，故依法向黃女求償64萬元。

對此，黃女稱，與男方僅是一般朋友，她挨告前並不知道男方已婚，認為元配提出的避孕藥購買紀錄、對話紀錄等證據，無法證明她與男方有逾越一般男女來往分際的行為，盼法官駁回求償請求。

台中地院審理時，法官勘驗對話紀錄後，發現黃女與男方的對話露骨、毫無顧忌，內容不乏討論2人性事過程與互訴情愛，包括「太令人興奮了」、「這樣很想吃他欸」、「先用我的舌尖」、「來給他打招呼」等語，男方也曾傳送性器照片供黃女瀏覽，2人確實發生超乎社交舉止界線的親密行為，侵權屬實，酌情後判黃女要賠償40萬元為適當。可上訴。