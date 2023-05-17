台灣大學國發所教授陳明通涉及前新竹市長林智堅論文相關的學倫案，但近日卻提出退休，教育部准不准？教育部長潘文忠今天表示，陳明通涉及的學倫案，台大正在進行審議中，教育部將等學倫案的結果出來後，再決定是否同意陳明通的退休案。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「如何強化友善校園，織起社會安全往，守護兒少照顧者權益」，不過國民黨立委鄭正鈐質詢指出，陳明通涉及學倫案，但最近又提出退休，教育部會不會同意？

潘文忠回覆，國立大學教授退休有一定申辦程序，陳明通任職台大，日前已向校方提出退休申請，此案並已送到教育部。

不過潘文忠進一步指出，陳明通涉及的學倫案，之前包括監察院、教育部都請台大要將此事釐清，再將結果報到教育部，教育部將據此做為是否核准他退休的依據。教育部會尊重台大教評會三級三審對於學倫案的審議結果，來決定是否讓陳明通退休。